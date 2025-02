Scopriamo qui tutti i particolari del nuovo 'look' della monoposto di Maranello svelati alla O2 Arena di Londra nell'evento in cui sono stati presentati tutti i piloti e le livree 2025. Colpisce subito la maggior presenza del bianco. E questa è anche la serata in cui, al termine dell'appuntamento londinese, conosceremo attraverso rendering e dettagli tecnici la nuova SF-25: segui la diretta su Sky e Skysport.it

F1, LE LIVREE E LA NUOVA FERRARI IN LIVE STREAMING