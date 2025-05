La parte posteriore della livrea della SF-25, le tute e anche il casco di Leclerc: come nel 2024, per la Ferrari a Miami una scelta cromatica eccezionalmente diversa dal tradizionale rosso. Qui i dettagli del casco di Charles svelato sui social del pilota e della Scuderia con il post 'Back to blue'. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

