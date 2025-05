Le monoposto dei 10 team in griglia fatte di soli mattonici Lego (oltre 4000.000) con le dimensioni delle reali vetture del Mondiale. Tutte in esposizione a Miami, dove si corre in questo weekend per il sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tutto il GP live su Sky e in streaming su NOW

LA FERRARI FATTA DI MATTONCINI: IL VIDEO - GUIDA TV