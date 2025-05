Sprint Race piena di emozione nel GP di Miami nonostante l'arrivo dietro Safety car: vittoria di Lando Norris (Mclaren) davanti al suo compagno di squadra Oscar Piastri. Ritiro di Charles Leclerc per un contatto con il muro durante il giro di formazione mentre Lewis Hamilton è riuscito a salire sul podio con una grande strategia. Antonelli partito in Pole Position finisce 10^. Penalizzato Max Verstappen, 17^. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW F1.

GP MIAMI: HIGHLIGHTS SPRINT RACE