È Max Verstappen il pilota con più giri al comando nel GP di Miami che si corre dal 2022 (siamo alla quarta edizione). L'olandese proverà ad aumentare questo numero, in quanto partirà dalla pole position nella gara di questa sera. Ma chi sono gli altri piloti che sono stati almeno per un giro in testa sulla pista della Florida? La classifica completa. La gara di Miami è live alle 22 su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV