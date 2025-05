Una nuova livrea vintage per McLaren a Monaco e Barcellona, ispirata alla leggendaria M7A, vettura che con Bruce McLaren conquistà la prima vittoria (ma non solo) per il team di Woking. Arancione "papaya" ancor più dominante del solito e tanti dettagli bianchi, proprio come nel 1968. E per l'occasione anche i piloti si vestiranno di bianco a Monaco. Il programma della F1 a Monte-Carlo live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - LA TUTA DI CHARLES LECLERC PER IL GP DI CASA