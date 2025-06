Oscar Piastri vince a Barcellona, 10 per il pilota McLaren. Ma al termine della gara c'è un'altra sorpresa, perché Hulkenberg è 5° (10). Leclerc bravo ma fortunato (8) , mentre Hamilton delude (5). Si conferma Hadjar (7), ma in casa torna grande anche Alonso (8). L'insufficienza più grave? Tsunoda (4). Il campionato torna tra due settimane in Canada: live su Sky e in streaming su NOW

