Decima gara del Mondiale 2025, si corre sul circuito intitolato a 'Gilles Villeneuve'. Chi ha vinto di più in Canada? E quanto conta la pole in questa gara? E poi i record, le volte in cui è intervenuta la Safety Car e quando c'è stata la pioggia. Tutto quello che ci serve per arrivare preparati alla gara di domenica: live su Sky e in streaming su NOW

Dati a cura di Michele Merlino