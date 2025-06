Mentre Ollie Bearman si dedicava alle interviste, Esteban Ocon cercava di superare il poriete sul campo da hockey presente al 'Gilles Villeneuve' di Montreal. Come sarà andata la sfida per il pilota della Haas? Tutto il fine settimana è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING