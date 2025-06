Il primo podio non si scorda mai, e Antonelli non si scorderà mai il GP del Canada. Grande weekend, ma soprattutto grande gara per il pilota italiano: oggi 3° e 10 in pagelle. Insieme a lui il compagno di squadra, Russell. Bene Piastri e Verstappen, ma il peggiore oggi è Norris: per lui solo 0 per l'incidente provocato con Piastri. Il campionato torna tra due settimane in Austria: live su Sky e in streaming su NOW

