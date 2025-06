Lotta Papaya dall'inizio alla fine, tra sorpassi e controsorpassi: Norris da 10 e Piastri da 9. Buona la prestazione delle Ferrari, ma i voti più alti vanno a degli 'outsider': Lawson, Bortoleto e il rookie per eccellenza, Alonso! Grandi assenti? Verstappen (NG) e Antonelli (5), fuori al via. Il campionato torna la prossima settimane a Silverstone: live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA: LA CRONACA DELLA GARA