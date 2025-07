McLaren porta in pista una livrea speciale a Silverstone, per un vero e proprio tuffo nel passato. Sul circuito inglese, le monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri avranno un 'tocco' di cromato. La scelta di questo colore non è casuale, ma si tratta di un richiamo alle colorazioni utilizzate dal team di Woking tra il 2007 e il 2013

