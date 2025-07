Straordinario Hulkenberg, per la prima volta sul podio, è da 10. Lando Norris vince a casa sua e corona il sogno di una vita, 9. Piastri infrange la Safety Car, prende penalità e serve la prima posizione al compagno di squadra (5,5). Sfuma il podio per Hamilton (6,5), mentre stupiscono Stroll (7,5) e Gasly (8). Molte le insufficienze tra i rookie. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il campionato torna tra due settimane a Spa: live su Sky e in streaming su NOW

