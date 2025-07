Dopo la visita di Ducati e Bagnaia anche Ferrari, rappresentata dal team principal Frederic Vasseur, il terzo pilota Zhou Guanyu, il vice team principal Jerome D'Ambrosio e il direttore sportivo Diego Ioverno, ha fatto tappa alla storica sede Brembo per celebrarne i 50 anni nel motorsport. Nel 1975 la prima gara in F1, con l'azienda bergamasca che fornì per la prima volta i dischi in ghisa alla Ferrari 312T che, al termine di quell'anno, vinse il titolo piloti e costruttori