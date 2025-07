Si riparte da Spa: piloti in STREAMING alle 13.30

LA VIGILIA DEL GP CON MATTEO BOBBI - Si riparte dalla sfida tra le due McLaren per il vertice della classifica. Il duello in Belgio sulla carta sarà tra di loro, ma sono tanti altri i temi che ci portano al tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1: a cominciare dal meteo incerto (qui non è una novità) che rende il weekend non scontato, anche per la presenza della Sprint Race. E poi la Ferrari, che arriva a Spa con una novità tecnica importante. Senza dimenticare che al comando della Red Bull, per la prima volta dopo tante stagioni, non c’è più Horner.