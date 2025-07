Pole position per Lando Norris in Belgio e questa ha un sapore speciale rispetto al solito. Si tratta della prima in assoluto a Spa, la quarta stagionale, ma anche quella che permette all'inglese di portarsi a solo una di distanza da James Hunt nella classifica dei piloti McLaren della storia, con Senna comanda al primo posto con 46. Di seguito, la top 5 all time

LA CLASSIFICA POLE POSITION ALL TIME