Al Gran Premio d'Ungheria è arrivato un ospite davvero speciale: Andras Arato, meglio noto come "Hide the Pain Harold", il celebre meme dal sorriso un po' malinconico diventato virale in tutto il mondo. Nel paddock Harold ha subito conquistato i piloti: dai più giovani, come Isack Hadjar, fino al veterano Fernando Alonso. Qui tutte le FOTO con il sorriso più famoso del web

HIDE THE PAIN HAROLD, IL VIDEO DELL'INCONTRO CON I PILOTI