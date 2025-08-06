F1, le vacanze dei piloti nella pausa estiva dal Mondiale: dove sono e cosa fanno. FOTO
Relax tra sole, mare e spiaggia, ma anche musica e divertimento nei nightclub. Ecco come i piloti di Formula 1 si stanno godendo le vacanze prima di scendere nuovamente in pista. Il Mondiale torna in Olanda nel weekend dal 29 al 31 agosto: sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Iniziamo dal pilota della Mercedes che ha scelto l'Italia per godersi un po' di meritato riposo dopo i primi 14 appuntamenti della stagione di Formula 1.
- Il 'racing instinct' persiste anche in vacanza e così, al largo della Sardegna, l'inglese ha trovato il modo di mettersi alla guida e sfidare le onde e i pesci del Mediterraneo. Chissà se Russell ha avuto qualche difficoltà con il timone della barca o è riuscito a cavarsela come al volante della sua W16.
- E mentre si gode il sole in compagnia della sua fidanzata Carmen Montero Mundt, George ha detto ai suoi follower: "Mi disconnetto. Ciao, per ora".
- Iniziate le vacanze anche per Leclerc, sceso in campo per una partita di padel in coppia con il fratello Lorenzo nella sua Monte-Carlo.
- Dritti, rovesci, salvataggi e persino il risultato del match non ha importanza quando sulla sedia c'è un arbitro d'eccezzione: Leo. Sarà stato imparziale o avrà chiuso un occhio in cambio di qualche croccantino in più al ritorno a casa?
- Dopo Budapest...Ibiza. Il brasiliano si è scatenato sul palco di un nightclub in compagnia del gruppo Meduza, festeggiando con loro il 6° posto ottenuto all’Hungaroring.
- Il concetto di 'relax' assume definizioni diverse sui vocabolari dei piloti. Il numero #55 della Williams si rilassa dilettandosi in un altro sport: il ciclismo.
- L'allenamento di Carlos Sainz continua sulle note di Boulevard of Broken Dremas dei Green Day in compagnia della fidanzata, Rebecca Donaldson. Nessuna cena romantica a lume di candela per la coppia che ha scelto di passare un po' di tempo insieme pedalando verso il tramonto.
- Serate poi all'insegna di giochi da tavolo con gli amici per lo spagnolo. Gli ingegneri sono però in vacanza, nessuno gli può suggerire via radio cosa fare: spetta a Sainz scegliere la strategia giusta che lo condurrà alla vittoria.
- L'australiano, leader del Mondiale, non si è sottratto a una delle tipiche attività di chi è in vacanza: il barbecue. Lo sfrigolio della griglia fa da sottofondo alle lunghe chiacchierate tra amici e colleghi raccolti attorno alla tavola in attesa della frase che ha lo stesso sapore della vittoria: "C'è pronto!"
- Come i suoi coetanei, anche il pilota della Mercedes si sta godendo una meritata vacanza post maturità, ma non solo...
- Per Antonelli si tratta anche della prima pausa estiva da pilota di Formula 1. Il bolognese ha scelto la Grecia come luogo in un cui rilassarsi insieme alla sua fidanzata Eli Bábíčková