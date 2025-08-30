La griglia di partenza del GP d'Olanda

Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, la griglia di partenza del Gp Olanda

COSì AL VIA fotogallery
21 foto

Pole position di Oscar Piastri a Zandvoort, davanti a Norris e Verstappen. Scatta quarta la Racing Bulls di Hadjar, poi Russell e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli è 11°. Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Olanda è domenica live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE 

