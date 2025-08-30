La griglia di partenza del GP d'Olanda

Formula 1, la griglia di partenza del Gp Olanda
Pole position di Oscar Piastri a Zandvoort, davanti a Norris e Verstappen. Scatta quarta la Racing Bulls di Hadjar, poi Russell e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli è 11°. Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Olanda è domenica live su Sky e in streaming su NOW
- Oscar Piastri si è preso la pole del GP d'Olanda: battuto di appena 12 millesimi il compagno Lando Norris
- Terzo Verstappen, quarto il sorprendente Hadjar
- Sesto Leclerc, settima piazza per Lewis Hamilton
- Ecco la griglia di partenza