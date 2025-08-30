La griglia di partenza del GP d'Olanda

Pole position di Oscar Piastri a Zandvoort, davanti a Norris e Verstappen. Scatta quarta la Racing Bulls di Hadjar, poi Russell e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Antonelli è 11°. Ecco la griglia di partenza. Il GP d'Olanda è domenica live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP OLANDA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE