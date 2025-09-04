Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Monza in Italia

LE SCELTE fotogallery
8 foto

A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente come lo scorso anno, quando la pista era stata appena riasfaltata. Dopo dodici mesi di utilizzo, l'asfalto avrà inevitabilmente subito un processo di invecchiamento, ma ciò non dovrebbe incidere in maniera sostanziale sul ventaglio di strategie possibili sul circuito che richiede il carico aerodinamico più basso di tutta la stagione. Qui tutti i dettagli dal fornitore unico del Mondiale

ALTRE FOTOGALLERY

Monza tempio della velocità: tutto sul circuito

CIRCUITO

Il mitico Autodromo di Monza raccontato attraverso le sue curve: Prima Variante, Roggia, Ascari,...

26 foto
FOTO da monzanet.it

Pirelli, le gomme per il GP di Monza

LE SCELTE

A Monza verranno utilizzate la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft, esattamente...

8 foto

Leclerc-Hamilton, omaggio a Lauda: caschi a Monza

GP ITALIA

Presentati i caschi che Charles Leclerc e Lewis Hamilton indosseranno a Monza, secondo GP di casa...

8 foto

Febbre da F1 a Milano: le FOTO dell'evento Ferrari

ferrari

Numerosissimi sin dal primo pomeriggio i tifosi delle Ferrari che hanno abbracciato i piloti...

65 foto

Ferrari, la livrea per Monza è un omaggio a Lauda

gp italia

La Ferrari ha svelato la livrea con cui vedremo in pista le monoposto di Leclerc e Hamilton a...

14 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...