A Monza Verstappen domina con un 10 e lode: è tornato Mister Velocità, e con lui la Red Bull sul gradino più alto. McLaren solide ma senza acuti, Leclerc anima Ferrari ma non basta. Male Tsunoda e Stroll, bene Albon e Hadjar. Antonelli torna a punti tra alti e bassi, Bortoleto convince. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna in pista a Baku il 21 setembre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ITALIA: CRONACA E HIGHLIGHTS