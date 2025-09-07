Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Italia: SuperMax è tornato, con lode. Le pagelle della gara con Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
20 foto

A Monza Verstappen domina con un 10 e lode: è tornato Mister Velocità, e con lui la Red Bull sul gradino più alto. McLaren solide ma senza acuti, Leclerc anima Ferrari ma non basta. Male Tsunoda e Stroll, bene Albon e Hadjar. Antonelli torna a punti tra alti e bassi, Bortoleto convince. Ecco le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna in pista a Baku il 21 setembre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ITALIA: CRONACA E HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Verstappen fa 66: le vittorie all time in F1

RIECCO MAX

Max Verstappen conquista Monza e vince la sua 66^ gara in carriera, la terza di questo 2025....

11 foto

Piastri sempre leader, a Baku titolo alla McLaren?

MONDIALE 2025

Max Verstappen batte le McLaren, con Norris 2° che guadagna tre punticini al leader del Mondiale...

24 foto

Le classifiche del Mondiale dopo Monza

MONDIALE 2025

Lando Norris guadagna tre punti e si porta a -31 dal compagno Oscar Piastri dopo il 2° posto...

23 foto

Max è tornato, con lode: le PAGELLE del GP Italia

di leo turrini

A Monza Verstappen domina con un 10 e lode: è tornato Mister Velocità, e con lui la Red Bull sul...

20 foto

Spettacolo Alesi! Torna in pista sulla Ferrari

GP ITALIA

Jean torna in pista! In occasione del GP d'Italia, l'amatissimo ex pilota omaggia i tifosi...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...