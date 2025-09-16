Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Leclerc, effetto GP Baku: si è sempre classificato in una posizione diversa

in azerbaijan fotogallery
7 foto

La Formula 1 fa tappa a Baku per il fine settimana in Azerbaijan, dove spunta un dato abbastanza particolare su Leclerc. Il monegasco della Ferrari si è infatti classificato in una posizione diversa in ogni edizione dal 2018. Non ci credi? Dai pure un occhio qui. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW dal 19 al 21 settembre

di Michele Merlino

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

ALTRE FOTOGALLERY

Leclerc, a Baku sempre in una posizione diversa

in azerbaijan

La Formula 1 fa tappa a Baku per il fine settimana in Azerbaijan, dove spunta un dato abbastanza...

7 foto

Verstappen, a Monza +19'' su Norris. L'ANALISI

Formula 1

A Monza, Max Verstappen ha chiuso con ben 19 secondi di vantaggio su Lando Norris (secondo). Si...

16 foto

La F1 ripartirà da Baku: calendario del Mondiale

LA STAGIONE

Dopo la gara in Italia, la Formula 1 farà tappa a Baku per il GP dell'Azerbaigian. Di seguito...

28 foto

Tra le mura di Baku: la pista dell'Azerbaijan

IL CIRCUITO

Diciassettesimo Gran Premio della stagione, si passa da Monza al tracciato cittadino di Baku che...

10 foto

La 'marea Rossa' saluta Monza, passione senza fine

PASSIONE ferrari

Il Gran Premio di Monza si è concluso tra bandiere, applausi e passione pura: Charles Leclerc ha...

41 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...