Leclerc, effetto GP Baku: si è sempre classificato in una posizione diversa
La Formula 1 fa tappa a Baku per il fine settimana in Azerbaijan, dove spunta un dato abbastanza particolare su Leclerc. Il monegasco della Ferrari si è infatti classificato in una posizione diversa in ogni edizione dal 2018. Non ci credi? Dai pure un occhio qui.
di Michele Merlino
- Posizione finale: 6°
- Posizione finale: 5°
- Posizione finale: 4°
- Posizione finale: ritirato
- Posizione finale: 3°
- Posizione finale: 2°
- Il rapporto tra Leclerc e la pista dell'Azerbaijan è di alti e bassi. A dircelo è anche un altro dato: sono infatti ben 4 le pole di fila (2021, 2022, 2023, 2024) conquistate dal monegasco in quel di Baku, con un solo podio però ottenuto nella gara della domenica.