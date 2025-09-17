Alonso, 28 qualifiche consecutive davanti a Stroll

F1, le migliori sequenze davanti a un compagno di squadra in qualifica: Alonso terzo
In vista del GP dell'Azerbaijan di questo fine settimana, qualora Alonso dovesse qualificarsi davanti al suo compagno di squadra Stroll lo farebbe per la 29^ volta consecutiva, con la sua sequenza che diventerebbe la 2^ più lunga di tutti i tempi. Di seguito la classifica completa. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW
di Michele Merlino
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Hector Rebaque
- Sequenza: 22 GP (da Gran Bretagna 1980 a Capa 1981)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Alexander Albon
- Sequenza: 24 GP (da Singapore 2019 ad Abu Dhabi 2020)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Michele Alboreto
- Sequenza: 24 GP (da Ungheria 1987 ad Australia 1988)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Logan Sargeant
- Sequenza: 24 GP (da Bahrain 2023 ad Australia 2024)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Stoffel Vandoorne
- Sequenza: 25 GP (da USA 2017 ad Abu Dhabi 2018)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Clay Regazzoni
- Sequenza: 26 GP (Da Monaco 1974 a Lobe 1976)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Nelson Piquet Jr
- Sequenza: 26 GP (da Australia 2008 a Germania 2009)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Eddie Irvine
- Sequenza: 28 GP (da Brasile 1996 ad Austria 1997)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Lance Stroll
- Sequenza: 28 GP (Ungheria 2024 - in corso)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Nicolas Latifi
- Sequenza: 29 GP (da Austria 2020 a Monza 2021)
- Compagno di squadra battuto in qualifica: Sergio Perez
- Sequenza: 33 GP (da Monaco 2023 a Baku 2024)