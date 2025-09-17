Alonso, 28 qualifiche consecutive davanti a Stroll

In vista del GP dell'Azerbaijan di questo fine settimana, qualora Alonso dovesse qualificarsi davanti al suo compagno di squadra Stroll lo farebbe per la 29^ volta consecutiva, con la sua sequenza che diventerebbe la 2^ più lunga di tutti i tempi. Di seguito la classifica completa. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

di Michele Merlino

IL CALENDARIO DEL MONDIALE