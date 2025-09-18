Esplora tutte le offerte Sky
F1, i piloti con più GP consecutivi completati: ci sono Piastri e Norris. CLASSIFICA

classifica fotogallery
11 foto

Oscar Piastri e Lando Norris sono i protagonisti del Mondiale 2025 di Formula 1. A dirlo, oltre alla classifica piloti, è anche un dato che riguarda le migliori sequenze di GP consecutivi completati. Di seguito la classifica completa. Attenzione: in classifica ci sono anche i piloti che hanno completato il 90% della distanza di gara. Il weekend di Baku è live su Sky e in streaming su NOW

di Michele Merlino

GP BAKU, LA GUIDA TV

