F1, i piloti con più GP consecutivi completati: ci sono Piastri e Norris. CLASSIFICA
Oscar Piastri e Lando Norris sono i protagonisti del Mondiale 2025 di Formula 1. A dirlo, oltre alla classifica piloti, è anche un dato che riguarda le migliori sequenze di GP consecutivi completati. Di seguito la classifica completa. Attenzione: in classifica ci sono anche i piloti che hanno completato il 90% della distanza di gara.
di Michele Merlino
- GP completati: 31 (da Giappone 2024 a Canada 2025)
- Team: Red Bull
- GP completati: 31 (da Eifel 2020 ad Arabia Saudita 2022)
- Team: Ferrari
- GP completati: 33 (da Giappone 2016 a Francia 2018)
- Team: Mercedes
- GP completati: 33 (da Cina 2007 a Italia 2009)
- Team: Sauber
- GP completati: 34 (da Stiria 2020 a Messico 2021)
- Team: McLaren
- GP completati: 36 (da India 2012 a Italia 2014)
- Team: McLaren
- GP completati: 37 (da Belgio 2015 a Canada 2017)
- Team: Force India
- GP completati: 41 (da Abu Dhabi 2023 – in corso)
- Team: McLaren
- GP completati: 43 (da Emilia-Romagna 2022 ad Arabia Saudita 2024)
- Team: Red Bull
- GP completati: 44 (da Messico 2023 – in corso)
- Team: McLaren
- GP completati: 48 (da Gran Bretagna 2018 a Bahrain 2020)
- Team: Mercedes