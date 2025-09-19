F2, fiamme e muri nelle prime libere del GP Azerbaijan a Baku. FOTO
La categoria propedeutica ha aperto il fine settimana di Baku. Una sessione 'incandescente' con feni surriscaldati e principi d'incendio. Non è mancato qualche 'bacio' ai muri tra le strette strade del circuito cittadino azero e tanti lunghi. Copmpreso quello di Dunne, che chiude al comando ma finisce nella via di fuga. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW
- La F2 ha inaugurato il venerdì del Gran Premio d'Azerbaijan scendendo in pista per l'unica sessione di prove in programma. Tante le insidie, specialmente in frenata, con Alexander Dunne capace di imporsi con il tempo di 1:55.720, finendo poi la sessione nella via di fuga di curva tre a causa di un lungo. Nella foto il 'bacio' al muro di Victor Martins.
- Errori anche per Montoya, Miyata, Browning, Crawford e Bennett, tutti traditi dalle forti staccate di Baku. Le tante bandiere gialle nel finale non hanno permesso a Fornaroli (13°) di migliorarsi. 7° Minì, a quattro decimi da Dunne