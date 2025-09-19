F2, fiamme e muri nelle prime libere del GP Azerbaijan a Baku. FOTO

La categoria propedeutica ha aperto il fine settimana di Baku. Una sessione 'incandescente' con feni surriscaldati e principi d'incendio. Non è mancato qualche 'bacio' ai muri tra le strette strade del circuito cittadino azero e tanti lunghi. Copmpreso quello di Dunne, che chiude al comando ma finisce nella via di fuga. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLE PRIME LIBERE