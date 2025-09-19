F2, a Baku la pole è di Crawford. Poi Fornaroli e Minì. Tanti incidenti!
Pole position per Jak Crawford, davanti a Fornaroli e Minì. Leonardo, leader della classifica, partirà domenica dalla prima fila e Gabriele dalla seconda. Qualifiche caratterizzate da tanti incidenti, come quello di Martins e il contatto molto pericoloso tra Stenek-Bennett. Tutto il weekend in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW
di Lucio Rizzica
- E' di Crawford la pole a Baku in Formula 2. Dopo una sessione di prove libere piuttosto incolore, i piloti della Formula 2 si presentano in pista a Baku -in Azerbaijan- per le qualifiche del terz’ultimo appuntamento stagionale, su un tracciato semi-cittadino veloce, ma come sempre difficile, pieno di difficoltà e pochissime vie di fuga.
- Dopo otto minuti Beganovic (Hitech) va in 360° senza conseguenze, Villagomez (VAR) va lungo, mentre Amaury Cordeel (Rodin) perde completamente la macchina in accelerazione e va a muro in curva 13 e costringe la Direzione Corsa a esporre la bandiera rossa. Nessun problema fortunatamente per il pilota, ma sessione sospesa per una decina di minuti.
- Quando si riparte i piloti si ritrovano ovviamente in mezzo al traffico, tutti insieme, a cercare di mettere fieno in cascina e realizzare intanto un tempo utile a evitare una pessima griglia in caso di ulteriori e definitive interruzioni. In curva 15, pur realizzando un gran tempo, Fornaroli (Invicta) sfiora il guard rail con la posteriore destra, mentre Crawford (Dams) e Minì (Prema) lo scavalcano in classifica provvisoria.
- A un minuto dal termine Stanek e Bennett vanno a contatto in curva 1 e sessione terminata. Il pilota Invicta è andato lungo e nel tentativo di rientrare ha letteralmente travolto il pilota della Var che stava sopraggiungendo.
- Rischiosissima la manovra di rientro in pista. E pole position per Jak Crawford, davanti a Fornaroli e Minì. Fornaroli partirà domenica dalla prima fila e Minì dalla seconda.