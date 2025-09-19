Esplora tutte le offerte Sky
F2, a Baku la pole è di Crawford. Poi Fornaroli e Minì. Tanti incidenti!

Pole position per Jak Crawford, davanti a Fornaroli e Minì. Leonardo, leader della classifica, partirà domenica dalla prima fila e Gabriele dalla seconda. Qualifiche caratterizzate da tanti incidenti, come quello di Martins e il contatto molto pericoloso tra Stenek-Bennett. Tutto il weekend in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

Pole a Crawford, poi Fornaroli e Minì. Tanti crash

Pole position per Jak Crawford, davanti a Fornaroli e Minì. Leonardo, leader della classifica,...

Fiamme e muri, inizio adrenalinico in F2 a Baku

La categoria propedeutica ha aperto il fine settimana di Baku. Una sessione 'incandescente' con...

