Pazze Libere a Singapore: Russell e Lawson a muro

Russell e Lawson a muro nelle Libere del GP di Singapore. FOTO e VIDEO

Non solo Leclerc-Norris, è successo davvero di tutto nella seconda sessione di libere a Marina Bay, con due bandiere rosse. La prima provocata dal botto di Russell, finito contro il muro in Curva 16, la seconda di Liam Lawson, che ha perso il controllo della sua Racing Bulls sbattendo e rimanendo... su tre ruote! Guarda la fotosequenza degli incidenti e i video

VIDEO: L'INCIDENTE DI RUSSELL - L'INCIDENTE DI LAWSON

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

