Pazze Libere a Singapore: Russell e Lawson a muro

Non solo Leclerc-Norris, è successo davvero di tutto nella seconda sessione di libere a Marina Bay, con due bandiere rosse. La prima provocata dal botto di Russell, finito contro il muro in Curva 16, la seconda di Liam Lawson, che ha perso il controllo della sua Racing Bulls sbattendo e rimanendo... su tre ruote! Guarda la fotosequenza degli incidenti e i video

