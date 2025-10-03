Pazze Libere a Singapore: Russell e Lawson a muro

Russell e Lawson a muro nelle Libere del GP di Singapore. FOTO e VIDEO
Non solo Leclerc-Norris, è successo davvero di tutto nella seconda sessione di libere a Marina Bay, con due bandiere rosse. La prima provocata dal botto di Russell, finito contro il muro in Curva 16, la seconda di Liam Lawson, che ha perso il controllo della sua Racing Bulls sbattendo e rimanendo... su tre ruote! Guarda la fotosequenza degli incidenti e i video
- Brutto incidente per George Russell nelle Libere 2 a Singapore: il britannico della Mercedes perde il controllo della monoposto e finisce contro le barriere in Curva 16. Nessun problema per il pilota, ma danni alla macchina e sessione finita
- Liam Lawson rischia grosso tra i muri di Singapre: il pilota perde il controllo della Racing Bulls, va a sbattere a forte velocità ma prosegue su tre ruote dopo averne persa una!