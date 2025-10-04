Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

GP Singapore, Lawson ancora a muro: incidente nelle Libere 3. FOTO

MARINA BAY fotogallery
7 foto

Per il neozelandese due incidenti a Marina Bay in meno di 24 ore: l'ultimo nelle terze libere chiuse di conseguenza con largo anticipo e che imporranno lavoro extra ai meccanici della Racing Bulls. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DELLE LIBERE 3

ALTRE FOTOGALLERY

Hamilton, bandiera rossa violata? Rischia penalità

L'EPISODIO

Il pilota della Ferrari avrebbe violato il regime di bandiera rossa nel corso delle terze libere...

5 foto

Lawson ancora a muro: crash nelle Libere 3

MARINA BAY

Per il neozelandese due incidenti a Marina Bay in meno di 24 ore: l'ultimo nelle terze libere...

7 foto

Singapore, atmosfera unica. E look assurdi

MARINA BAY

Fuori e dento la pista di Marina Bay. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutto sul...

16 foto

Pole Singapore, solo 5 volte non è stata decisiva

PRECEDENTI

Il poleman ha vinto 10 volte su 15 il GP di Singapore. Il primo posto in griglia sembra facile da...

7 foto

Fantasia e colori: i caschi dei piloti a Singapore

gp singapore

Nel GP di Singapore tanti caschi speciali: qui design e dettagli per l'appuntamento al circuito...

10 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...