GP Singapore, Lawson ancora a muro: incidente nelle Libere 3. FOTO
Per il neozelandese due incidenti a Marina Bay in meno di 24 ore: l'ultimo nelle terze libere chiuse di conseguenza con largo anticipo e che imporranno lavoro extra ai meccanici della Racing Bulls. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Singapore amara per Liam Lawson. Ancora un incidente per il neozelandese che nelle terze libere impone al box Racing Bulls lavoro extra dopo aver sistemato la vettura ieri a seguito di un primo inciidente. Oggi altro crash alla 7 e sessione finita per lui con largo anticipo.