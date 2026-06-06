Fuori in Q2 le due Williams, le due Audi (con Bortoleto senza tempo per un incidente in Q1), Colapinto e Lindblad. Eliminate in Q1 le due Haas, le Cadillac e le Aston Martin. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara in programma domani alle 15. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

F1, GP MONACO: LE QUALIFICHE LIVE