F1, qualifiche GP Monaco: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Fuori in Q2 le due Williams, le due Audi (con Bortoleto senza tempo per un incidente in Q1), Colapinto e Lindblad. Eliminate in Q1 le due Haas, le Cadillac e le Aston Martin. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara in programma domani alle 15. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
- ALBON (Williams) - 11° - 1:13.787
- SAINZ (Williams) - 12° - 1:13.815
- HULKENBERG (Audi) - 13° - 1:13.902
- COLAPINTO (Alpine) - 14° - 1:13.995
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 15° - 1:14.248
- BORTOLETO (Audi) - 16° - Senza tempo
- OCON (Haas) - 17° - 1:14.722
- PEREZ (Cadillac) - 18° - 1:14.747
- BEARMAN (Haas) - 19° - 1:14.814
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:15.283
- ALONSO (Aston Martin) - 21° - 1:15.349
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:16.061