Duello in stile 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel caotico GP del Messico. Al 6° giro l'olandese va all'attacco del britannico, che si difende come un leone. Nella battaglia finiscono entrambi nell'erba, ma l'unica penalità arriva al pilota della Ferrari che sconta 10'' per aver tratto vantaggio tagliando una chicane. Guarda la fotosequenza. Il GP del Messico è LIVE su Sky e in streaming su NOW

