Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Verstappen-Hamilton, ci risiamo: è duello da Far West nel GP del Messico. FOTO e VIDEO

foto e video fotogallery
8 foto

Duello in stile 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel caotico GP del Messico. Al 6° giro l'olandese va all'attacco del britannico, che si difende come un leone. Nella battaglia finiscono entrambi nell'erba, ma l'unica penalità arriva al pilota della Ferrari che sconta 10'' per aver tratto vantaggio tagliando una chicane. Guarda la fotosequenza. Il GP del Messico è LIVE su Sky e in streaming su NOW

LA RICOSTRUZIONE DI MATTEO BOBBI: VIDEOF1, GP MESSICO: LA GARA LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Max-Hamilton, ci risiamo: è duello da Far West!

foto e video

Duello in stile 2021 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel caotico GP del Messico. Al 6° giro...

8 foto

Partenza alla messicana: succede di tutto al via!

FOTO E VIDEO

Succede di tutto nella partenza del GP del Messico: Max Verstappen, scattato quinto come una...

9 foto

Messico, una gara all'attacco: possibili strategie

PIT-STOP

Sono cinque le opzioni indicate da Pirelli per le possibil strategie dei team durante i 71 giri...

7 foto

Messico, spettacolo senza fine: le FOTO del GP

mondiale 2025

Scuderie e piloti pronti al ventesimo GP del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi...

36 foto

Pole Norris, bella Ferrari: sarà show in Messico

F1, ULTIME NEWS

Il fine settimana della F1 a Città del Messico arriva al suo atto decisivo: alle 21 su i motori...

8 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc, dalla pole alla dolorosa illusione

    Mara Sangiorgio

    Leclerc problema telaio, ma la pressione gomme...

    LA RICOSTRUZIONE

    Scattato dalla pole e dopo aver condotto una prima parte di gara tenendo testa alle McLaren,...

    Ungheria, tutte le repliche del GP su Sky

    GLI ORARI

    Non hai visto la gara dell'Hungaroring? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...