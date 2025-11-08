Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo la Sprint Race del GP Brasile
Il britannico della McLaren vince la Sprint Race a Interlagos e, complice l'incidente di Piastri nei primi giri, allunga in classifica sul compagno di squadra: +9 su Oscar e +39 su Verstappen. E' la svolta per il titolo? Tutto il fine settimana in Brasile è live su Sky e in streaming su NOW
- Norris vince la Sprint Race del Brasile e in classifica sale a 366 punti
- Lando a +9 su Pastri, out dopo un incidente
- Lando a +39 su Verstappen
- Sul 'podio' anche Antonelli e Russell
- La McLaren è già campione Costruttori da Singapore
- Ecco come cambiano le classifiche dopo la Sprint a Interlagos
- McLaren 721 punti
- Mercedes 368
- Ferrari 362
- Red Bull 351
- Williams 111
- RB 72
- Aston Martin 72
- Kick Sauber 62
- Haas 60
- Alpine 20