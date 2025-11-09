Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo il Brasile a Interlagos
Il Mondiale di Formula 1 a tre gare dal termine e dopo la gara in Brasile vede Norris allungare su Piastri e Verstappen. Mercedes e Red Bull davanti a Ferrari nel Costruttori: il Cavallino è 4° con la McLaren già campione. La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris conquista anche Interlagos, quart'ultima gara del Mondiale, e allunga le mani sul titolo.
- Sul podio anche uno splendido Antonelli e un super Verstappen, 3° partendo dalla pit-lane. Quarto Russell, seguito da Piastri e Bearman.
- Ritiro per le due Ferrari di Leclerc e Hamilton.
- Ecco come cambiano le classifiche dopo il Brasile
- McLaren 756 punti *
- Mercedes 398
- Red Bull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- RB 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22