Il Mondiale di Formula 1 a tre gare dal termine e dopo la gara in Brasile vede Norris allungare su Piastri e Verstappen. Mercedes e Red Bull davanti a Ferrari nel Costruttori: il Cavallino è 4° con la McLaren già campione. La F1 torna in Las Vegas dal 21 al 23 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS