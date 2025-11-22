Offerte Black Friday
F1, GP Las Vegas: pista bagnata, qualifica emozionante a Las Vegas. FOTO

Formula 1 fotogallery
15 foto

Una qualifica condizionata ma resa più spettacolare da una pista bagnata per la pioggia caduta sia prima che durante le prime due sessioni. Ne hanno fatto le spese Albon e Bearman, ma anche chi come Ferrari ha chiuso con il solo Leclerc in nona posizione duro sulle prestazioni della Rossa in simili condizioni: "Sono sette anni che non abbiamo passo sul bagnato". Pesanti le eliminazioni di Hamilton e Antonelli. Il GP domenica alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA

Pista bagnata, qualifica emozionante a Las Vegas

Formula 1

Una qualifica condizionata ma resa più spettacolare da una pista bagnata per la pioggia caduta...

15 foto

    Piastri condivide una frase di Ecclestone: è caos

    IL CASO

    "McLaren preferisce Norris". Sul profilo Instagram di Piastri condivise alcune dichiarazioni di...

    Las Vegas, altri controlli sui tombini: le news

    AGGIORNAMENTI

    Dopo la sospensione anticipata delle seconde libere a causa di un tombino, arrivano aggiornamenti...

    Las Vegas, stanotte caccia alla pole LIVE su Sky

    guida tv

    La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...