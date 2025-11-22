F1, GP Las Vegas: pista bagnata, qualifica emozionante a Las Vegas. FOTO
Una qualifica condizionata ma resa più spettacolare da una pista bagnata per la pioggia caduta sia prima che durante le prime due sessioni. Ne hanno fatto le spese Albon e Bearman, ma anche chi come Ferrari ha chiuso con il solo Leclerc in nona posizione duro sulle prestazioni della Rossa in simili condizioni: "Sono sette anni che non abbiamo passo sul bagnato". Pesanti le eliminazioni di Hamilton e Antonelli. Il GP domenica alle 5 live su Sky e in streaming su NOW
