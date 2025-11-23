F1, GP Las Vegas: Verstappen e Antonelli da 10. Le pagelle di Leo Turrini
Semplicemente perfetto Max, dall'inizio alla fine della sua gara a Las Vegas: merita 10 con lode. Magia di Antonelli, favoloso il nostro 'Harry Potter'. La F1 torna nel fine settimana del 30 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW
- Verstappen (Red Bull) - Verstappen 10 e lode. Nel caso non si fosse capito, Super Max non è ancora pronto ad abdicare. Gigantesco.
- Antonelli (Mercedes) - Antonelli 10. Fantastica magia di Harry Potter. Clamoroso in tutto, gestione gomme compresa. E la sanzione per falsa partenza sembra francamente ingiusta!
- Norris (McLaren) - 7. Al via sbaglia, dopo in qualche modo si arrangia e se non altro aumenta il vantaggio su Piastri.
- Russell (Mercedes) - 6,5. Torna sul podio adattandosi ai limiti della Mercedes. Buon per lui che Antonelli partiva dal fondo…
- Leclerc (Ferrari) - 6,5. Indiscutibilmente avrebbe diritto ad una monoposto più competitiva. Altro che raccomandargli di guidare meglio. Però si fa soffiare il quinto posto dal penalizzato Antonelli…
- Hamilton (Ferrari) - 6. Dopo il disastro del sabato in gara e’ dignitoso. Ma in tutta la stagione non è mai riuscito a mettere insieme un week end pulito. Parlare meno e guidare meglio (John Elkann dixit).
- Stroll (Aston Martin) - NG. E’ la prima vittima della carambola iniziale.
- Hulkenberg (Sauber) - 7. Il vecchiaccio teutonico porta la Binotta in zona punti. Bravo.
- Alonso (Aston Martin) - 6. Si aggrappa al mestiere ma la Aston Martin non lo aiuta per niente.
- Bortoleto (Sauber) - 4. E’ un talento e la Audi punta su di lui per il futuro, ma stavolta allo start esagera.
- Tsunoda (Red Bull) - 0. Pronto per il seppuku: il confronto con il collega di lavoro Verstappen si fa sempre più impietoso.
- Gasly (Alpine) - 6,5. Oggettivamente senza infamia e senza lode.
- Sainz (Williams) - 7. Energetico. Comincia a dare un senso alla sua stagione in Williams.
- Albon (Williams) - 4. Si crede Fantozzi sulla Bianchina e tampona Hamilton manco fosse in tangenziale.
- Hadjar (Racing Bulls) - 7,5. Si regala una prestazione molto solida, entrando meritatamente in Top Ten.
- Lawson (Racing Bulls) - 5,5. Il contatto con Piastri lo ricaccia subito nelle retrovie.
- Colapinto (Alpine) - 6. Fin quando non avrà una macchina meno disastrosa della briatoresca Alpine e’ dura capirne il vero valore.
- Ocon (Haas) - E’ un combattente e per una volta tiene dietro l’Orsetto compagno di squadra.
- Bearman (Haas) - 5,5. Non riesce a capitalizzare l’eccellente spunto iniziale.