Qatar, i piloti eliminati nella qualifica Sprint

F1, GP Qatar: piloti eliminati nella qualifica Sprint e dove partiranno in gara
Le qualifiche del venerdì hanno determinato lo schieramento di partenza della Sprint Race del Qatar in programma alle 15 di sabato 29 novembre. Qui gli eliminati e la loro posizione in griglia. Il fine settimana della F1 in diretta su Sky e in streaming su NOW
- STROLL (ASTON), 16° IN 1:21.807
- LAWSON (VCARB), 17° IN 1:21.807
- HAMILTON (FERRARI), 18° IN 1:22.043
- GASLY (ALPINE), 19° IN 1:22.112
- COLAPINTO (ALPINE), 20° IN 1:22.364
- HADJAR (VCARB), 11° IN 1:21.433
- BEARMAN (HAAS), 12° IN 1:21.494
- BORTOLETO (SAUBER), 13° IN 1:21.494
- HULKENBERG (SAUBER), 14° IN 1:21.631
- OCON (HAAS), 15° IN 1:21.666