F1, GP Qatar: piloti eliminati in qualifica e dove partiranno in gara
Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della penultima gara della stagione in programma alle 17 di domenica 30 novembre. Qui gli eliminati e la loro posizione in griglia. La F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
- George Russell su Mercedes è stato il più veloce nella prima sessione di qualifche del GP Qatar: 1:20.074 il suo crono. Di seguito, invece, gli eliminati
- TSUNODA (RED BULL), 16° IN 1:20.761
- OCON (HAAS), 17° IN 1:20.864
- HAMILTON (FERRARI), 18° IN 1:20.907
- STROLL (ASTON MARTIN), 19° IN 1:21.058
- COLAPINTO (ALPINE), 20° IN 1:21.137
- Oscar Piastri su McLaren è stato il più veloce nella seconda sessione di qualifche del GP Qatar: 1:19.650 il suo tempo. Di seguito gli eliminati.
- HULKENBERG (SAUBER), 11° IN 1:20.353
- LAWSON (RACING BULLS), 12° IN 1:20.433
- BEARMAN (HAAS), 13° IN 1:20.438
- BORTOLETO (SAUBER), 14° IN 1:20.534
- ALBON (WILLIAMS), 15° IN 1:20.629