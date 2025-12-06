La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi

Max Verstappen conquista l'ultima pole position della stagione ad Abu Dhabi, precedendo i rivali nel Mondiale: Norris è 2°, Piastri è 3°. Poi Russell e Leclerc. Hamilton scatta 16°, poco più avanti Antonelli (14°). Ecco la griglia di partenza della gara di Yas Marina decisiva per il Mondiale F1 2025, in programma domenica alle 14 in diretta su Sky e in streaming su NOW

