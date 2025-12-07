Jannik Sinner al GP Abu Dhabi di F1: dal giro con Antonelli alla foto col team Ferrari
Domenica speciale per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo, in questi giorni in vacanza a Dubai dopo la stagione di tennis, si è presentato a Yas Marina per assistere all'ultima gara dell'anno di F1, decisiva per il Mondiale piloti. Dal giro in pista con l'amico Kimi Antonelli alla foto di gruppo con tutto il team Ferrari: qui il racconto della giornata nel paddock di Jannik
- "Bentornato nel paddock, Jannik Sinner!". Così la Formula 1 ha voluto dare il benvenuto al numero 2 al mondo, ospite speciale per l'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.
- La giornata di Sinner è iniziata subito alla grande, con un giro in pista con Kimi Antonelli a bordo di una Mercedes AMG GT. I due si ritrovano dopo le Atp Finals di Torino, dove Sinner incontrò Antonelli al termine della finale vinta contro Alcaraz.
- Casco messo, si può partire!
- "È fantastico vedere il controllo che hanno della macchina e che tipo di velocità riescono a raggiungere", ha detto Sinner dopo l'hot lap fatto con Antonelli.
- Poi tutti al box, per una nuova foto con i due vicini alla W16.
- E parlando di Mercedes... Sinner ha incontrato anche gli altri due protagonisti del team di Brackley: il team principal Toto Wollf e il compagno di squadra di Antonelli, George Russell.
- Di nuovo in griglia, questa volta in Formula 2. Qui Sinner in foto con Roman Stanek del team Invicta Racing prima dell'inizio della Feature Race.
- Immancabile tappa nel box Ferrari, dove Sinner si è fermato a parlare per un po' con Charles Leclerc.
- Ed è tempo della foto con tutti gli uomini della Scuderia di Maranello. Momento in cui arriva Hamilton, che saluta Sinner con una stretta di mano prima di posizionarsi per lo scatto di gruppo.
- Quanti trofei ci possono essere in una sola foto?
- E parlando di Italia, Sinner ha anche incontrato e scambiato quattro chiacchiere con Mario Isola, Direttore di Pirelli.
- Prima dell'inizio del GP di Abu Dhabi, Sinner ha parlato con il CEO della F1 Stefano Domenicali, in uno speciale disponibile prossimamente su Sky: "La F1 è una mia passione, sono contento di essere qua. Speriamo in una bellissima gara. C'è anche la mia famiglia, grazie dell'invito", ha detto Jannik.
- Tappa anche in casa Haas, dove Sinner è stato accolto dai due piloti Bearman e Ocon.