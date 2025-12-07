Formula 1, McLaren vince il Mondiale piloti 2025 con Norris: non succedeva dal 2008
Lando Norris è campione del mondo e regala il titolo piloti alla McLaren 17 anni dopo l'ultima volta (2008, quando a vincere fu Lewis Hamilton). Un distacco che si inserisce nei più lunghi della storia della F1. Dati di Michele Merlino
- Distanza tra due Mondiali: dal 1955 al 2014 (59 anni)
- Distanza tra due Mondiali: dal 1979 al 2000 (21 anni)
- Distanza tra due Mondiali: dal 2008 al 2025 (17 anni)
- Distanza tra due Mondiali: dal 1967 al 1981 (14 anni)
- Distanza tra due Mondiali: dal 2013 al 2021 (8 anni)