Formula 1, McLaren vince il Mondiale piloti 2025 con Norris: non succedeva dal 2008

Lando Norris è campione del mondo e regala il titolo piloti alla McLaren 17 anni dopo l'ultima volta (2008, quando a vincere fu Lewis Hamilton). Un distacco che si inserisce nei più lunghi della storia della F1. Dati di Michele Merlino

Norris 10 e lode: le PAGELLE del GP Abu Dhabi

Lando Norris da 10 e lode: "Piangi ragazzo piangi, ne hai diritto. Un degnissimo campione"....

Le classifiche finali del Mondiale 2025

Lando Norris conquista il Mondiale 2025 con soli due punti di vantaggio su Max Verstappen....

McLaren vince il Mondiale piloti dopo 17 anni

Lando Norris è campione del mondo e regala il titolo piloti alla McLaren 17 anni dopo l'ultima...

Tutti i Mondiali di F1 decisi all'ultima gara

Ad Abu Dhabi Lando Norris ha vinto il Mondiale 2025 di F1 nell'ultima gara della stagione. Ti...

Norris e gli altri: tutti i campioni in F1

Dal 1950 alla gara ad Abu Dhabi, sono 35 i piloti che si sono laureati campioni del mondo di...

    Quando era solo 'Lando': Norris prima della F1

    Norris, dal momento più buio alla svolta Mondiale

    F1, atto finale: oggi alle 14 la gara decisiva

    F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...