F1, i test di Abu Dhabi LIVE dalle 6

Formula 1, test di Abu Dhabi 2025: i risultati in diretta LIVE
La stagione 2025 della Formula 1 si chiude con i consueti test ad Abu Dhabi, con Pirelli che prova su mule car gli pneumatici in vista del prossimo Campionato. Qui sul nostro liveblog il racconto della giornata, che terminerà alle 15 italiane
Al via i test 2025 di Abu Dhabi: seguili sul nostro liveblog con cronaca, aggiornamenti e risultati
A partire dalla prossima stagione, infatti, le gomme saranno leggermente più strette, pur mantenendo lo stesso diametro del cerchio da 18’’, per adattarsi alla nuova generazione di monoposto introdotta con il rinnovamento del regolamento tecnico.
Nella stessa giornata, ogni squadra farà scendere in pista un “young driver” (pilota che non ha disputato più di due Gran Premi) al volante di una monoposto 2025. Per i giovani piloti saranno disponibili due set 2025 di C3 e C5, quattro set di C4 e un set di Intermedie e Full Wet in caso di pioggia.
Per queste prove, ciascuna scuderia avrà a disposizione un set di C2, tre set rispettivamente di C3, C4 e C5, oltre a un set di gomme Intermedie per eventuali condizioni di pista bagnata. Le mescole C1 e Full Wet, pur appartenenti alla gamma 2026, non saranno fornite a Yas Marina.
Ogni team schiererà un pilota titolare alla guida di una mule car, una monoposto appositamente modificata per simulare le caratteristiche delle vetture del prossimo anno, con cui verrà testata la gamma di pneumatici 2026.
Le squadre prendono parte a una giornata di test collettivi organizzata da Pirelli, in programma dalle 9 alle 18 (tra le 6 e le 15 in Italia)