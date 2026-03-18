F1, la classifica dei piloti a podio con la maggiore differenza d'età
Con il primo e il terzo posto nella gara in Cina, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton sono entrati nella classifica dei piloti a podio con la maggiore differenza di età. Tra l'italiano della Mercedes e il sette volte campione del mondo ci sono infatti ben 22 anni di differenza, anche se non si tratta di un record... Di seguito la classifica completa. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Data di nascita di Fagioli: 9/06/1898
- Data di nascita di Gonzalez: 5/10/1922
- Differenza di età: 25 anni e 248 giorni
- Data di nascita di Taruffi: 12/10/1906
- Data di nascita di Castellotti: 10/10/1930
- Differenza di età: 23 anni e 363 giorni
- Data di nascita di Moss: 17/09/1929
- Data di nascita di Farina: 30/10/1906
- Differenza di età: 23 anni e 42 giorni
- Data di nascita di Taruffi: 12/10/1906
- Data di nascita di Hawthorn: 10/04/1929
- Differenza di età: 22 anni e 180 giorni
- Data di nascita di Farina: 30/10/1906
- Data di nascita di Hawthorn: 10/04/1929
- Differenza di età: 22 anni e 162 giorni
- Data di nascita di Antonelli: 25/08/2006
- Data di nascita di Hamilton: 7/01/1985
- Differenza di età: 22 anni e 135 giorni
- Data di nascita di Fangio: 24/06/1911
- Data di nascita di Gregory: 29/02/1932
- Differenza di età: 20 anni e 250 giorni
- Data di nascita di Fangio: 24/06/1911
- Data di nascita di Brooks: 25/02/1932
- Differenza di età: 20 anni e 246 giorni
- Data di nascita di Fangio: 24/06/1911
- Data di nascita di Collins: 6/11/1931
- Differenza di età: 20 anni e 135 giorni
- Data di nascita di McLaren: 30/08/1937
- Data di nascita di Tintignant: 30/10/1917
- Differenza di età: 20 anni e 61 giorni