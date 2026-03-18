Con il primo e il terzo posto nella gara in Cina, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton sono entrati nella classifica dei piloti a podio con la maggiore differenza di età. Tra l'italiano della Mercedes e il sette volte campione del mondo ci sono infatti ben 22 anni di differenza, anche se non si tratta di un record... Di seguito la classifica completa. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS