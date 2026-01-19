Leclerc svela il nuovo casco per il 2026. FOTO

Attraverso i suoi social network Charles Leclerc ha mostrato il casco che indosserà nella stagione 2026 di Formula 1. Nessuna rivoluzione per il pilota monegasco della Ferrari: la novità è il colore celeste che si unisce ai tradizionali bianco e rosso. “Ancora rosso, ma con un po' più di baby blueeeee”, si legge nella didascalia del post

