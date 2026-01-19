Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Leclerc, il nuovo casco del pilota Ferrari per la stagione 2026 di Formula 1

Formula 1 fotogallery
7 foto

Attraverso i suoi social network Charles Leclerc ha mostrato il casco che indosserà nella stagione 2026 di Formula 1. Nessuna rivoluzione per il pilota monegasco della Ferrari: la novità è il colore celeste che si unisce ai tradizionali bianco e rosso. “Ancora rosso, ma con un po' più di baby blueeeee”, si legge nella didascalia del post

LE NUOVE TUTE FERRARI

ALTRE FOTOGALLERY

Leclerc svela il nuovo casco per il 2026. FOTO

Formula 1

Attraverso i suoi social network Charles Leclerc ha mostrato il casco che indosserà nella...

7 foto

Ferrari, le nuove tute di Hamilton e Leclerc

NUOVO LOOK

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova...

10 foto

Via i veli dalla Haas: svelata la nuova VF-26

NUOVA STAGIONE

Il team statunitense ha mostrato online i colori della monoposto per la nuova stagione di Formula...

17 foto

Ora tocca all'Audi: tutte le presentazioni F1

LE DATE

Red Bull, Racing Bulls e Haas hanno alzato il sipario sulla stagione 2026 con la presentazione...

12 foto

Sargeant riparte dal WEC. E gli altri ex F1?

Formula 1

Logan Sargeant, ex pilota Williams nel 2023 e 2024, torna a tempo pieno nel motorsport: nel 2026...

8 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Gene Haas: "Il pre campionato già fondamentale"

    MONDIALE 2026

    Gene Haas, fondatore del team, nel giorno della presentazione della VF-26: "Pre campionato già...

    Ocon, il 'colpo di fulmine' guardando la VF-26

    NUOVA HAAS

    Può uno sguardo far capire cosa attenderci dalla nuova Haas? Sembra proprio di sì stando al post...

    Tra rivoluzione e incertezze, che Ferrari sarà

    Leo Turrini