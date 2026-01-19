Leclerc svela il nuovo casco per il 2026. FOTO

Leclerc, il nuovo casco del pilota Ferrari per la stagione 2026 di Formula 1
Attraverso i suoi social network Charles Leclerc ha mostrato il casco che indosserà nella stagione 2026 di Formula 1. Nessuna rivoluzione per il pilota monegasco della Ferrari: la novità è il colore celeste che si unisce ai tradizionali bianco e rosso. “Ancora rosso, ma con un po' più di baby blueeeee”, si legge nella didascalia del post
- Il casco di Charles Leclerc è una fusione di omaggi personali, legame con Monaco e celebrazione della Ferrari. Il design richiama la bandiera monegasca (bianco e rosso), con spazi dedicati al padre (Hervé) e Jules Bianchi, suo grande amico e pilota di F1 morto nel 2015 dopo un incidente a Suzuka.