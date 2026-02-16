F1, i team che hanno completato più giri nei test in Bahrain
Dopo la prima tre giorni di test svolta in Bahrain, quali sono i team di Formula 1 che hanno fatto più giri? La Ferrari è sul podio, ma ci sono due scuderie che hanno percorso più giri. Di seguito la classifica completa. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo su Sky e in streaming su NOW
- 422 giri completati
- 422 giri completati
- 420 giri completati
- 390 giri completati
- 353 giri completati
- 343 giri completati
- 326 giri completati
- 320 giri completati
- 318 giri completati
- 282 giri completati
- 206 giri completati