Il team principal dopo il Day-1 dei test: "Soddisfatto sì e no. Oggi è più difficile dire se Mercedes e gli altri hanno ancora qualcosa in tasca. Sappiamo quello che abbiamo noi, non sappiamo quello che hanno loro". Sul caso motori e il rapporto di compressione: "Bisognerà prendere una decisione e fare un passo avanti".

"Soddisfatto sì e no. Bisogna essere concentrati su noi stessi. Abbiamo fatto 7 giorni di test, l'affidabilità è andata abbastanza bene a parte un piccolo problema oggi ma non è stato un dramma. Siamo interessati a migliorare la macchina per adattarla al nuovo regolamento, finora tutto bene". Sono le prime dichiarazioni riolasciate a Sky da Fred Vasseur, team principal della Ferrari, al termine del terzultimo giorno di collaudi precampionato.

Vasseur sulla riunione della F1 Commission: "Sempre importante il confronto" "E' stata una bella riunione, è sempre importante discutere tutti insieme per cercare di trovare delle soluzioni. Ora siamo un po' di fretta, la prima gara è tra 10 giorni e dovremo inviare e spedire tutto entro la settimana prossima e poi prendere una decisione rapidamente".

Sul rapporto di compressione: "Servirà una decisione" "Bisognerà prendere una decisione e fare un passo avanti. Credo che questa stagione possa essere entusiasmante con il nuovo regolamento, bisognerà chiarire questo tema il prima possibile".

A che punto sono gli avversari... "E' molto difficile da dire, perché l'anno scorso avevamo tutto sotto controllo anche per quanto riguarda le prestazioni degli avversari, mentre oggi è più difficile dire se Mercedes ha ancora qualcosa in tasca. Sappiamo quello che abbiamo noi, non sappiamo quello che hanno gli altri".

"Serviranno 4-5 gare per capire questo regolamento" "Per capire il regolamento probabilmente serviranno 4-5 gare, per avere un quadro chiaro della stagione ne serviranno di più perché il tasso di sviluppo sarà molto alto. Abbiamo visto che tra i test di Barcellona e i primi in Bahrain tutti hanno portato aggiornamenti, stessa cosa tra i primi e i secondi test qui a Sakhir. Credo che tutti porteranno nuovi pezzi a Melbourne, il ritmo dello sviluppo di tutti i team sarà molto alto. Questo significa che il quadro della prima gara non sarà lo stesso di fine campionato. Io comunque preferisco stare davanti, dobbiamo continuare a spingere e lavorare come stiamo facendo oggi".