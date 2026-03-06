Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, le regole delle qualifiche per il Mondiale 2026

2026 fotogallery
5 foto

Sabato da non perdere a Melbourne, dove si assegnerà la prima pole position della stagione 2026 di Formula 1. Con l'ingresso dell'11° team in griglia, la Fia ha apportato qualche piccola novità anche nel format del sabato. Ecco che cosa cambierà (e cosa no). Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

ALTRE FOTOGALLERY

GP Australia: risultati e tempi delle libere

IL PRIMO WEEKEND

E' di Oscar Piastri il miglior crono nella prima giornata di libere del GP d'Australia, gara che...

24 foto

GP Australia, il meteo per la gara a Melbourne

PREVISIONI

Che tempo fa e farà nel corso del primo weekend del Mondiale di Formula 1 a Melbourne: giornata...

4 foto

Haaland dice Verstappen o Hamilton: pronostici F1

LE PREVISIONI

Gli account social della Formula 1 hanno pubblicato le risposte di diversi personaggi dello sport...

14 foto

Melbourne, la festa del Day-1: l'arrivo dei piloti

GP AUSTRALIA

Prima giornata e già tanta voglia di Formula 1 a Melbourne, con tantissimi tifosi ad accogliere i...

15 foto

Bentornata F1, tra incognite e meravigliose follie

GP AUSTRALIA

A poco più di 90  giorni dal primo titolo mondiale di Lando Norris la F1 torna in pista....

11 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Hamilton: "Abbiamo raccolto tanti dati utili"

    ferrari

    Lewis Hamilton commenta la prima giornata di libere di questo 2026, con la sua Ferrari che ha...

    F2, Minì parte dall'ultima fila. Pole Beganovic

    gp australia

    A Melbourne si è aperto anche il campionato di Formula 2, con la qualifica che ha visto la pole...

    F1 al via: libere LIVE su Sky, FP2 alle 6

    GUIDA TV

    Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete...