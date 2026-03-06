F1, le regole delle qualifiche per il Mondiale 2026
Sabato da non perdere a Melbourne, dove si assegnerà la prima pole position della stagione 2026 di Formula 1. Con l'ingresso dell'11° team in griglia, la Fia ha apportato qualche piccola novità anche nel format del sabato. Ecco che cosa cambierà (e cosa no). Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- A Melbourne si assegnerà la prima pole position della stagione 2026 di Formula 1 (in programma sabato alle ore 6 e in diretta su Sky e in streaming su NOW). La vera novità per le qualifiche 2026 è legata alla presenza di 11 team in griglia (e non più 10). In pista, dunque, avremo 22 piloti. Proprio per questo, nel Q1 e nel Q2 non saranno più 5 le vetture eliminate, ma 6.
- Restando sul tema dei piloti eliminati, il Q3 non ha subito variazioni sotto questo punto di vista. A giocarsi la pole, infatti, saranno sempre 10 piloti.
- Per quel che riguarda il Q3 c'è però una novità: la durata della sessione è stata aumentata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti. Mentre l'intervallo tra Q2 e Q3 è stato esteso a 7 minuti per permettere una migliore gestione logistica.
- Eliminazione solo al termine della sessione (Q1 e Q2).
- 6 i piloti eliminati nel Q1, altrettanti nel Q2.
- 10 piloti che accedono al Q3.
- Q3: giro veloce da centrare in un periodo di 13'