F1, GP Australia: il meteo dal circuito di Melbourne
Che tempo fa e farà nel corso del primo weekend del Mondiale di Formula 1 a Melbourne: giornata inaugurale di libere con qualche nuvola ma senza rischio pioggia. La F1 2026 è live su Sky e in streaming su NOW
- Non è prevista pioggia per la giornata inaugurale del Mondiale 2026. parzialmente soleggiato con una temperatuta massima di 25°C.
- Sabato nuvoloso, 4% di possibilità di pioggia e una temperatura massima di 20°C.
- Non è prevista pioggia per la giornata della prima gara del Mondiale 2026. Domenica parzialmente soleggiata con una temperatuta massima di 25°C.