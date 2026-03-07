Offerte Sky
Formula 3, botto nella Sprint Race tra Wharton e Sharp: la gara non riparte. FOTO

MELBORUNE fotogallery
6 foto

Pauroso crash durante la prova Sprint della Formula 3: battaglia tra Wharton e Sharp, con l'australiano della Prema molto aggressivo sul compagno di squadra fino al tocco che innesca l'incidente e l'interruzione della gara. Nessuna conseguenza per i due, danni ingenti alle macchine e alle strutture di contenimento del circuito. Poi la decisione di non far ripartire la corsa: vince Bruno Del Pino davanti a Badoer e Stromsted. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1, DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

