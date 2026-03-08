Il primo week-end della stagione 2026 in Formula 1 si tinge d'argento: le Mercedes di Russell e Antonelli dominano la gara ad Albert Park e portano a casa una doppietta. Accanto a loro, sale sul podio la Ferrari di Leclerc, seguito a ruota da Hamilton. Verstappen rimonta fino al sesto posto. Tutti i risultati del GP Australia
