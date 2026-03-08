Piastri, incidente nel giro di installazione del GP d'Australia. FOTO E VIDEO
Clamoroso a mezz'ora dal via del GP di Australia, prima gara del Mondiale 2026. Oscar Piastri perde il controllo della sua McLaren nel giro di installazione (quello in cui i piloti si schierano in griglia uscendo dal box) e si schianta contro il muro. Nessuna conseguenza per l'idolo di casa, ma gara compromessa per la grandissima delusione dei tifosi presenti in tribuna. Il GP live su Sky e in streaming su NOW
- Mancano 30' al giro di formazione, quando arriva il primo colpo di scena a Melbourne: l'australiano Oscar Piastri a muro nella fase di riscaldamento e gara di casa finita ancor prima di cominciare.
- Il pilota australiano perde il controllo della sua McLaren e si schianta contro il muro: monoposto distrutta, pilota ok
- Guarda la fotosequenza dell'incidente