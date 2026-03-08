Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Piastri, incidente nel giro di installazione del GP d'Australia. FOTO E VIDEO

foto e video fotogallery
12 foto

Clamoroso a mezz'ora dal via del GP di Australia, prima gara del Mondiale 2026. Oscar Piastri perde il controllo della sua McLaren nel giro di installazione (quello in cui i piloti si schierano in griglia uscendo dal box) e si schianta contro il muro. Nessuna conseguenza per l'idolo di casa, ma gara compromessa per la grandissima delusione dei tifosi presenti in tribuna. Il GP  live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTEGP AUSTRALIA LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

F3, le classifiche piloti e costruttori del 2026

FORMIULA 3

Le classifiche piloti e costruttori della Formula 3 per la stagione 2026. In testa c'è...

31 foto

F1, la griglia di partenza del GP Australia

così al via

Prima fila tutta Mercedes a Melbourne nella gara che apre il Mondiale 2026, con Russell in pole e...

23 foto

Verstappen subito eliminato: a muro nel Q1!

gp australia

Il primo colpo di scena del 2026 arriva nelle qualifiche del GP d'Australia, con Max Verstappen...

10 foto

GP Australia: risultati e tempi delle terze libere

IL PRIMO WEEKEND

George Russell su Mercedes domina le terze prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1,...

22 foto

Antonelli, incidente nelle Libere 3: qualifiche ok

Formula 1

Il pilota italiano della Mercedes ha perso il controllo dell'auto in uscita di curva 2: contatto...

12 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F3, la Feature Race è di Ugochukwu

    gp australia

    Feature Race terminata con la Safety Car e vinta dallo statunitense Ugo Ugochukwu  a...

    Hamilton, dubbi sulla Mercedes: "Voglio capire..."

    Formula 1

    Il dominio di Mercedes nelle qualifiche del GP d'Australia ha spaventato tutti gli avversari, a...

    GP Australia, la gara LIVE alle 5

    GUIDA TV

    Si è alzato il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete seguire tutto in diretta su...