Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Cina a Shanghai
Le mescole scelte per il weekend del GP della Cina restano le stesse da quando il circuito è tornato nel calendario del Mondiale due stagioni fa: C2, C3 e C4 le opzioni che le squadre useranno sul tracciato di Shanghai. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft): queste le scelte di Pirelli per il GP Cina 2026. Continuità rispetto alle ultime due edizioni, ma anche conservativa, tenendo presente un asfalto in continua evoluzione
- Il tracciato di Shanghai è stato riasfaltato del tutto nell'agosto 2024, cosa che ne ha aumentato l'aderenza (riducendo i tempi sul giro).
- La superficie più liscia ha però generato graining nel 2025, un fenomeno però diminuto nel corso della gara
- L'asfalto oggi dovrebbe essere leggermente diverso, sempre liscio ma con livelli di aderenza forse inferiori, così come la probabilità di graining
- Curve veloci che si alternano ad altre molto lente. Del primo caso, ad esempio, fa parte la 'S' che si forma dalla 7 e 8, mentre le combinazioni delle curve 1 e 3, 6 e 14 fanno parte del secondo.
- Un tracciato nel complesso molto impegnativo se si tengono presenti queste sezioni e la combinazione con quelle ad alta velocità
- Impegnativo lo è soprattutto per le gomme e sono una sfida per il recupero dell'energia con le nuobe Power Unit
- L'ideogramma shang - che vuol dire “verso l’alto” - dà la forma al circuito.
- 2 rettilinei principali e 16 curve.
- Il primo rettilineo congiunge curva 13 alla 14
- Il secondo è quello della griglia di partenza